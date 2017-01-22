И.Умеров пожелал Украине возвращения Крыма и освобождения Донбасса

"Украина - с Днем Соборности!!! Желаю возвращения Крыма, освобождения Донбасса и победы над коррупцией", - написал И.Умеров.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что на Востоке Украины украинские военные отстаивают не возврат отдельных территорий, а всю соборную украинскую землю.

Как сообщал УНН, сегодня отмечается День Соборности Украины. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.