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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.Умеров пожелал Украине возвращения Крыма и освобождения Донбасса

И.Умеров пожелал Украине возвращения Крыма и освобождения Донбасса

Киев • УНН

 • 10429 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров поздравил Украину с Днем Соборности и пожелал возвращения Крыма и освобождения Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Украина - с Днем Соборности!!! Желаю возвращения Крыма, освобождения Донбасса и победы над коррупцией", - написал И.Умеров.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что на Востоке Украины украинские военные отстаивают не возврат отдельных территорий, а всю соборную украинскую землю.

Как сообщал УНН, сегодня отмечается День Соборности Украины. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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