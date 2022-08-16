І це вони ще не починали: дефіцит бюджету рф у липні становив 892 млрд рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Війна обходиться державі-агресору все дорожче і дорожче. Загальні доходи бюджету росії у липні 2022 року скоротились порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26%. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев у Telegram, передає УНН.
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"Загальні доходи бюджету росії у липні 2022 року скоротились порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26%, у тому числі по основних статтях:
сировинна рента -22%;
ПДВ -40%;
акцизи -26%;
податок на прибуток -32%", - написав Гетманцев.
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За його словами, як результат, за підсумками липня бюджет зведено з дефіцитом 892 млрд руб.
"За оцінками Центробанку росії, у II кварталі ВВП скоротився на 4,3%, за підсумками III кварталу прогнозується -7%. І це вони "всерьез пока еще ничего не начинали"…", - написав Гетманцев.