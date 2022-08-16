И это они еще не начинали: дефицит бюджета рф в июле составил 892 млрд рублей

Детали

"Общие доходы бюджета россии в июле 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, в том числе по основным статьям:

сырьевая рента – 22%;

НДС – 40%;

акцизы – 26%;

налог на прибыль - 32%", - написал Гетманцев.

Добавим

По его словам, как результат, по итогам июля бюджет сведен с дефицитом 892 млрд руб.

"По оценкам Центробанка России, во II квартале ВВП сократился на 4,3%, по итогам III квартала прогнозируется -7%. И это они "всерьез пока еще ничего не начинали"…", - написал Гетманцев.