Главу МЗС Великої Британії розкритикували за оренду розкішного літака для туру по Центральній Азії

ukenru
19:41 • 5656 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 60452 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 91218 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 98743 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 203709 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 147995 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 140248 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130606 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121017 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112615 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
64 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 136514 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 109279 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 114661 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 122210 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 96137 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 203755 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 367311 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 430264 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 439552 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 349705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 91237 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 114661 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 109279 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 93689 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 104847 перегляди
Актуальне
Главу МЗС Великої Британії розкритикували за оренду розкішного літака для туру по Центральній Азії

Главу МЗС Великої Британії розкритикували за оренду розкішного літака для туру по Центральній Азії

Київ • УНН

 • 30936 перегляди

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зіткнувся з критикою за оренду розкішного літака Embraer Lineage 1000 вартістю 50 мільйонів доларів для п'ятиденного туру Центральною Азією.

Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона розкритикували за оренду розкішного літака Embraer Lineage 1000 для туру по Центральній Азії. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Минулого тижня Кемерон вирушив у п’ятиденну поїздку до Центральної Азії, відвідавши Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан та Монголію. Він пересувався на літаку Embraer Lineage 1000, вартістю понад 50 млн доларів.

Чартерна фірма Union Aviation,, яка управляє літаком, зазначає, що серед послуг на борту особистий сомельє, меню, яке підходить для "найвибагливіших пасажирів". Крім того, літак також має власний обідній стіл та окрему зону відпочинку з довгими диванами.

Я розумію, що Девіду Кемерону може знадобитися зафрахтувати літак, коли він подорожує до кількох країн протягом одного тижня, але це не виправдовує витрати сотень тисяч фунтів стерлінгів коштом платників податків на найм одного з найрозкішніших приватних літаків на ринку

- написала тіньовий генеральний прокурор Емілі Торнберрі Х (Twitter).

Перед поїздкою британський уряд казав, що Кемерон використає це турне для просування можливостей бізнесу та оголосить про виділення 62 млн доларів на підтримку суверенітету і незалежності держав регіону.

Робота міністра закордонних справ вимагає від нього поїздок за кордон для відстоювання інтересів Великої Британії. У цьому випадку це був найефективніший спосіб зробити це з точки зору витрат часу. Співвідношення ціни і якості береться до уваги в усіх рішеннях щодо поїздок, а витрати регулярно публікуються для прозорості

- підкреслив речник міністра закордонних справ Британії.

Додамо

Минулого року попередника Кемерона Джеймса Клеверлі критикували за рахунок у розмірі близько 400 тис додарів, коли він використав той самий тип літака для восьмиденного туру Карибським басейном і Латинською Америкою.

Прем'єра Великої Британії Ріші Сунака також критикували за звичку до авіаперельотів на короткі відстані для подорожей у межах країни. У лютому 2023 року прем'єр-міністр прилетів до Лондона з Дорсета гелікоптером, а наступного ранку вилетів назад на південний захід Англії реактивним літаком.

Ріші Сунак підтримав Кейт Міддлтон після заяви про боротьбу з раком23.03.24, 03:16 • 39407 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50