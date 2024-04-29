Главу МЗС Великої Британії розкритикували за оренду розкішного літака для туру по Центральній Азії

Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона розкритикували за оренду розкішного літака Embraer Lineage 1000 для туру по Центральній Азії. Про це пише The Guardian, передає УНН.

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Минулого тижня Кемерон вирушив у п’ятиденну поїздку до Центральної Азії, відвідавши Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан та Монголію. Він пересувався на літаку Embraer Lineage 1000, вартістю понад 50 млн доларів.

Чартерна фірма Union Aviation,, яка управляє літаком, зазначає, що серед послуг на борту особистий сомельє, меню, яке підходить для "найвибагливіших пасажирів". Крім того, літак також має власний обідній стіл та окрему зону відпочинку з довгими диванами.

Я розумію, що Девіду Кемерону може знадобитися зафрахтувати літак, коли він подорожує до кількох країн протягом одного тижня, але це не виправдовує витрати сотень тисяч фунтів стерлінгів коштом платників податків на найм одного з найрозкішніших приватних літаків на ринку

Перед поїздкою британський уряд казав, що Кемерон використає це турне для просування можливостей бізнесу та оголосить про виділення 62 млн доларів на підтримку суверенітету і незалежності держав регіону.

Робота міністра закордонних справ вимагає від нього поїздок за кордон для відстоювання інтересів Великої Британії. У цьому випадку це був найефективніший спосіб зробити це з точки зору витрат часу. Співвідношення ціни і якості береться до уваги в усіх рішеннях щодо поїздок, а витрати регулярно публікуються для прозорості