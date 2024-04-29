Главу МЗС Великої Британії розкритикували за оренду розкішного літака для туру по Центральній Азії
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зіткнувся з критикою за оренду розкішного літака Embraer Lineage 1000 вартістю 50 мільйонів доларів для п'ятиденного туру Центральною Азією.
Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона розкритикували за оренду розкішного літака Embraer Lineage 1000 для туру по Центральній Азії. Про це пише The Guardian, передає УНН.
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Минулого тижня Кемерон вирушив у п’ятиденну поїздку до Центральної Азії, відвідавши Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан та Монголію. Він пересувався на літаку Embraer Lineage 1000, вартістю понад 50 млн доларів.
Чартерна фірма Union Aviation,, яка управляє літаком, зазначає, що серед послуг на борту особистий сомельє, меню, яке підходить для "найвибагливіших пасажирів". Крім того, літак також має власний обідній стіл та окрему зону відпочинку з довгими диванами.
Я розумію, що Девіду Кемерону може знадобитися зафрахтувати літак, коли він подорожує до кількох країн протягом одного тижня, але це не виправдовує витрати сотень тисяч фунтів стерлінгів коштом платників податків на найм одного з найрозкішніших приватних літаків на ринку
Перед поїздкою британський уряд казав, що Кемерон використає це турне для просування можливостей бізнесу та оголосить про виділення 62 млн доларів на підтримку суверенітету і незалежності держав регіону.
Робота міністра закордонних справ вимагає від нього поїздок за кордон для відстоювання інтересів Великої Британії. У цьому випадку це був найефективніший спосіб зробити це з точки зору витрат часу. Співвідношення ціни і якості береться до уваги в усіх рішеннях щодо поїздок, а витрати регулярно публікуються для прозорості
Додамо
Минулого року попередника Кемерона Джеймса Клеверлі критикували за рахунок у розмірі близько 400 тис додарів, коли він використав той самий тип літака для восьмиденного туру Карибським басейном і Латинською Америкою.
Прем'єра Великої Британії Ріші Сунака також критикували за звичку до авіаперельотів на короткі відстані для подорожей у межах країни. У лютому 2023 року прем'єр-міністр прилетів до Лондона з Дорсета гелікоптером, а наступного ранку вилетів назад на південний захід Англії реактивним літаком.
Ріші Сунак підтримав Кейт Міддлтон після заяви про боротьбу з раком23.03.24, 03:16 • 39407 переглядiв