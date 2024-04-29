Главу МИД Великобритании раскритиковали за аренду роскошного самолета для тура по Центральной Азии

Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона раскритиковали за аренду роскошного самолета Embraer Lineage 1000 для тура по Центральной Азии. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе Кэмерон отправился в пятидневную поездку в Центральную Азию, посетив Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Монголию. Он передвигался на самолете Embraer Lineage 1000, стоимостью более 50 млн долларов.

Чартерная фирма Union Aviation, которая управляет самолетом, отмечает, что среди услуг на борту личный сомелье, меню, которое подходит для "самых требовательных пассажиров". Кроме того, самолет также имеет собственный обеденный стол и отдельную зону отдыха с длинными диванами.

Я понимаю, что Дэвиду Кэмерону может понадобиться зафрахтовать самолет, когда он путешествует в несколько стран в течение одной недели, но это не оправдывает расходы сотен тысяч фунтов стерлингов за счет налогоплательщиков на найм одного из самых роскошных частных самолетов на рынке - написала теневой генеральный прокурор Эмили Торнберри Х (Twitter).

Перед поездкой британское правительство говорило, что Кэмерон использует это турне для продвижения возможностей бизнеса и объявит о выделении 62 млн долларов на поддержку суверенитета и независимости государств региона.

Работа министра иностранных дел требует от него поездок за границу для отстаивания интересов Великобритании. В этом случае это был самый эффективный способ сделать это с точки зрения затрат времени. Соотношение цены и качества принимается во внимание в всех решениях относительно поездок, а расходы регулярно публикуются для прозрачности - подчеркнул представитель министра иностранных дел Британии.

Добавим

В прошлом году предшественника Кэмерона Джеймса Клеверли критиковали за счет в размере около 400 тыс. долларов, когда он использовал тот же тип самолета для восьмидневного тура по Карибскому бассейну и Латинской Америке.

Премьера Великобритании Риши Сунака также критиковали за привычку к авиаперелетам на короткие расстояния для путешествий в пределах страны. В феврале 2023 года премьер-министр прилетел в Лондон из Дорсета на вертолете, а на следующее утро вылетел обратно на юго-запад Англии реактивным самолетом.

Риши Сунак поддержал Кейт Миддлтон после заявления о борьбе с раком