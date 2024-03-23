Риши Сунак поддержал Кейт Миддлтон после заявления о борьбе с раком

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выпустил заявление, в котором выразил поддержку Кейт Миддлтон. Оно опубликовано в его аккаунте в соцсети X, передает УНН.

Детали

Ранее принцесса Уэльская сообщила, что у нее диагностирован рак. На данный момент она проходит курс химиотерапии.

Сунак заявил, что в это трудное время его мысли с принцессой и принцем Уэльскими, их детьми и британской королевской семьей в целом. Он отметил, что Ее Высочество продемонстрировала огромную храбрость, сделав такое заявление. Он выразил уверенность, что в период выздоровления принцессу будет поддерживать вся страна.

По словам премьера, на прошлой неделе супруга наследника престола стала объектом пристального внимания и несправедливого отношения со стороны некоторых СМИ по всему миру, а также социальных сетей.