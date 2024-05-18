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Генштаб : з початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, 8 з яких ще тривають

Генштаб : з початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, 8 з яких ще тривають

Київ • УНН

 • 55676 перегляди

Від початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, 8 з них тривають, при цьому російські окупанти здійснили один ракетний обстріл, застосували 25 безпілотників-камікадзе та 547 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

З початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім - тривають. Російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 25 дронів-камікадзе та здійснили 547 обстрілів позицій українських військ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Генштаб надає інформацію станом на 11:30 18 травня.

Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав 65 авіаційних ударів із застосуванням 91 КАБу, використав проти нас 13 ракет, застосував 46 ударних БПЛА типу "Shahed" та "Ланцет", здійснив 4072 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах, із них 143 з реактивних систем залпового вогню,

- йдеться в повідомленні.

Окрім того, за добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, одну станцію РЛС противника.

Генштаб повідомляє, що загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали 1210 осіб. Також ворог втратив 13 танків, 43 бойових броньованих машини, 36 артилерійських систем, один засіб ППO, один літак Су-25, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 65 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

З початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім - тривають. Також, російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 25 дронів-камікадзе, здійснили 547 обстрілів позицій наших військ,

- зазначається в повідомленні.

Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Синьківки і Тернів - Генштаб18.05.24, 13:18 • 23567 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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