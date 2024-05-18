Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются

С начала суток произошло 22 боевых столкновения, из которых восемь - продолжаются. Российские оккупанты нанесли один ракетный удар, применили 25 дронов-камикадзе и осуществили 547 обстрелов позиций украинских войск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 11:30 18 мая.

За прошедшие сутки на всем фронте российско-украинской войны произошло всего 116 боевых столкновений. По уточненной информации, враг нанес 65 авиационных ударов с применением 91 КАБа, использовал против нас 13 ракет, применил 46 ударных БПЛА типа "Shahed" и "Ланцет", совершил 4072 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, из них 143 из реактивных систем залпового огня, - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, одну станцию РЛС противника.

Генштаб сообщает, что всего за минувшие сутки боевые потери российских захватчиков, безвозвратные и санитарные, составили 1210 человек. Также враг потерял 13 танков, 43 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских систем, одно средство ППО, один самолет Су-25, 35 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 65 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

С начала суток произошло 22 боевых столкновения, из которых восемь - продолжаются. Также, российские оккупанты нанесли один ракетный удар, применили 25 дронов-камикадзе, осуществили 547 обстрелов позиций наших войск, - отмечается в сообщении.

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб