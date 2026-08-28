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Генерал Вовк виступив за нову модель держави: що саме він пропонує

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Лідер партії «Альтернатива» виступив за консервативний лібералізм і три зміни в управлінні державою. Серед них — планування, відповідальність і чесність.

Генерал Вовк виступив за нову модель держави: що саме він пропонує

Генерал і екскерівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк назвав три зміни, яких потребує українська держава. Вони стали основою програми очолюваної ним партії "Альтернатива".

В інтерв’ю OBOZ.UA Вовк також розповів, на яких принципах має будуватися "Альтернатива", і назвав три напрями, у яких партія планує діяти інакше, ніж нинішня влада.

"У певний момент я зрозумів просту річ: якщо ти постійно говориш, що державна система працює неправильно, недостатньо залишатися коментатором. Треба запропонувати альтернативну модель і взяти за неї відповідальність", — пояснив він.

За словами генерала, "Альтернатива" не повинна стати черговим політичним проєктом, побудованим навколо одного відомого прізвища.

"Українська політика багато років працює приблизно однаково: з’являється відоме прізвище, під нього створюють політичний проєкт, потім шукають людей, ідеологію і програму. Ми хочемо будувати навпаки — від принципів, структури, команди і системи поглядів", — заявив Вовк.

Ідеологічною основою "Альтернативи", за словами її очільника, має стати консервативний лібералізм.

"У центрі — вільна людина, її праця, власність і гідність. Держави не повинно бути надмірно багато у житті громадянина, але там, де вона необхідна, вона повинна бути сильною: у питаннях армії, суду, безпеки, забезпечення правил гри", — сказав він.

Місію політичної сили Вовк сформулював як прагнення "повернути державу людям, зламати систему-годівницю і побудувати порядок, який захищає свободу".

Також Вовк назвав три напрями, в яких підхід "Альтернативи", за його словами, відрізнятиметься від політики нинішньої влади.

Перший — довгострокове стратегічне планування.

Другим напрямом має стати жорстка персональна відповідальність посадовців, передусім за корупцію під час війни та рішення, які впливають на обороноздатність держави.

Третім пріоритетом Вовк назвав чесну розмову влади із суспільством про ключові питання війни та майбутнього країни.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Василь Вовк описав можливий сценарій припинення бойових дій за принципом "стоїмо там, де стоїмо" з подальшим переходом до тривалих мирних переговорів. Він наголосив, що такий сценарій не повинен означати юридичної відмови України від окупованих територій.

Євген Царенко

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