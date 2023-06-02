"Гвардія наступу" сформована та готова до наказів – Клименко

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"Гвардія наступу" – це підрозділи національної гвардії, прикордонної служби й нацполіції, які сформовані на добровільних засадах і саме з тих людей, які захотіли приєднатися до наших сил безпеки і оборони саме в цей період, коли ми плануємо штурмові, наступальні дії на ворога", - сказав Клименко.

За його словами, всі наші вісім бригад – плюс формується дев'ята добровольча бригада "Хартія" – під час наступальних дій будуть у підпорядкуванні сил оборони.

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"Це для того, щоб зняти всі питання щодо участі або неучасті бригад в бойових діях з росією. На сьогодні всі наші бригади повністю сформовані і готові за вказівкою верховного головнокомандувача (Володимира Зеленського, – ред.) і головнокомандувача ЗСУ (Валерія Залужного, – ред.) разом з силами оборони взяти участь в бойових діях", - зазначив Клименко.

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На запитання чи йдеться про приблизно 30-40 тисяч бійців в цих бригадах, Клименко відповів: "Дивіться, я можу одне сказати, що бригади на 100% сформовані по чисельності. Але точну цифру з питань безпеки говорити не буду".

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Водночас він зазначив, що було близько 40 тис. заявок від охочих й вони ще опрацьовуються, тому що нові бригади будуть ще формуватись.