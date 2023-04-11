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У "Гвардії наступу" з’явиться нова, дев’ята бригада

У "Гвардії наступу" з’явиться нова, дев’ята бригада

Київ • УНН

 • 795479 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У "Гвардії наступу" з’явиться нова, дев’ята бригада, яка називатиметься "Хартія". Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, пише УНН.

Цитата

"Ця бригада буде дев’ятою у складі "Гвардії наступу" та сьомою бригадою в Національній гвардії України. Вже розпочато набір до "Хартії", заявку так само можна подати або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ, де можна ознайомитись з більш детально з інформацією про етапи відбору, про навчання, яке буде відбуватися.

Крім цього можна ознайомитися з адресами тих ЦНАПів, які наразі працюють, де також можна подати свої документи офлайн", – розповідає Павліченко.

Деталі

За словами заступниці Міністра, відомство вже отримало десятки тисяч заяв від добровольців, які готові долучитися до "Гвардії наступу". Саме тому було вирішено продовжити набір та створити нову бригаду у складі Національної гвардії України.

Катерина Павліченко зауважує, що рівень відбору кандидатів до "Гвардії наступу" достатньо високий, адже в ряди бійців мають бути набрані найкращі та найбільш вмотивовані.

"Дійсно, ми маємо відібрати і набрати в ряди кращих, найбільш вмотивованих та підготувати їх належним чином, базуючись на тому досвіді, який вже сьогодні має Україна, і на тому досвіді, який можуть надати наші іноземні партнери. Попри це, ми розуміємо, що дійсно на тому чи іншому етапі ми маємо певні відсіви, чи то на стадії військово-лікарської комісії, коли кандидати не проходять за станом здоров'я, чи недостатній рівень фізичної підготовленості", – додала Павліченко.

Однак, за її словами, кандидати, які все-таки мають велике бажання вступити до того чи іншого підрозділу "Гвардії наступу", можуть покращити свою фізичну підготовку шляхом тренувань та долучитися до рядів штурмових бригад:

"Кожна бригада – це такий великий механізм, який включає в себе дуже багато різних спеціальностей. І люди, які приходять, добровольці, вони мають можливість навчатися виходячи зі своїх вмінь, навиків, знань та побажань працювати по тому чи іншому напрямку. Це і оператором БПЛА, розвідником, артилеристом, піхотинцем, гранатометником".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клименко розповів, як відбувається підготовка добровольців "Гвардії наступу"

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