У "Гвардії наступу" з’явиться нова, дев’ята бригада

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"Ця бригада буде дев’ятою у складі "Гвардії наступу" та сьомою бригадою в Національній гвардії України. Вже розпочато набір до "Хартії", заявку так само можна подати або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ, де можна ознайомитись з більш детально з інформацією про етапи відбору, про навчання, яке буде відбуватися.

Крім цього можна ознайомитися з адресами тих ЦНАПів, які наразі працюють, де також можна подати свої документи офлайн", – розповідає Павліченко.

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За словами заступниці Міністра, відомство вже отримало десятки тисяч заяв від добровольців, які готові долучитися до "Гвардії наступу". Саме тому було вирішено продовжити набір та створити нову бригаду у складі Національної гвардії України.

Катерина Павліченко зауважує, що рівень відбору кандидатів до "Гвардії наступу" достатньо високий, адже в ряди бійців мають бути набрані найкращі та найбільш вмотивовані.

"Дійсно, ми маємо відібрати і набрати в ряди кращих, найбільш вмотивованих та підготувати їх належним чином, базуючись на тому досвіді, який вже сьогодні має Україна, і на тому досвіді, який можуть надати наші іноземні партнери. Попри це, ми розуміємо, що дійсно на тому чи іншому етапі ми маємо певні відсіви, чи то на стадії військово-лікарської комісії, коли кандидати не проходять за станом здоров'я, чи недостатній рівень фізичної підготовленості", – додала Павліченко.

Однак, за її словами, кандидати, які все-таки мають велике бажання вступити до того чи іншого підрозділу "Гвардії наступу", можуть покращити свою фізичну підготовку шляхом тренувань та долучитися до рядів штурмових бригад:

"Кожна бригада – це такий великий механізм, який включає в себе дуже багато різних спеціальностей. І люди, які приходять, добровольці, вони мають можливість навчатися виходячи зі своїх вмінь, навиків, знань та побажань працювати по тому чи іншому напрямку. Це і оператором БПЛА, розвідником, артилеристом, піхотинцем, гранатометником".

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