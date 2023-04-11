В "Гвардии наступления" появится новая, девятая бригада

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"Эта бригада будет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины. Уже начат набор в "Хартию", заявку так же можно подать или через сайт Министерства внутренних дел, где можно ознакомиться с более подробно с информацией об этапах отбора, об обучении, которое будет происходить.

Кроме этого можно ознакомиться с адресами тех ЦНАПов, которые сейчас работают, где можно подать свои документы оффлайн", – рассказывает Павличенко.

Детали

По словам заместителя Министра, ведомство уже получило десятки тысяч заявлений от добровольцев, которые готовы присоединиться к "Гвардии наступления". Именно поэтому было решено продолжить набор и создать новую бригаду в составе Национальной гвардии Украины.

Екатерина Павличенко отмечает, что уровень отбора кандидатов в "Гвардию наступления" достаточно высок, ведь в ряды бойцов должны быть набраны лучшие и наиболее мотивированные.

"Действительно, мы должны отобрать и набрать в ряды лучших, наиболее мотивированных и подготовить их должным образом, основываясь на том опыте, который уже сегодня имеет Украина, и на том опыте, который могут предоставить наши иностранные партнеры. Несмотря на это, мы понимаем, что действительно на том или ином этапе мы имеем определенные отсевы, то ли на стадии военно-врачебной комиссии, когда кандидаты не проходят по состоянию здоровья, или недостаточный уровень физической подготовленности", – добавила Павличенко.

Однако, по ее словам, кандидаты, которые все-таки имеют большое желание вступить в то или иное подразделение "Гвардии наступления", могут улучшить свою физическую подготовку путем тренировок и присоединиться к рядам штурмовых бригад:

"Каждая бригада – это такой большой механизм, который включает в себя очень много разных специальностей. И люди, которые приходят, добровольцы, они имеют возможность учиться исходя из своих умений, навыков, знаний и пожеланий работать по тому или иному направлению. Это и оператором БПЛА, разведчиком, артиллеристом, пехотинцем, гранатометчиком".

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