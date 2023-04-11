В "Гвардии наступления" появится новая, девятая бригада

ukru
10:03 • 71660 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 121630 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 114271 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 129043 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 113251 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 129188 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 124260 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108850 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102651 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113471 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 118824 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 129859 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 112158 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 114666 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 109627 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 206713 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 237313 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 176959 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 182885 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 218643 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 60621 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 109198 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 117540 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 133275 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 168138 просмотра
Актуальное
В "Гвардии наступления" появится новая, девятая бригада

В "Гвардии наступления" появится новая, девятая бригада

Киев • УНН

 • 795473 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В "Гвардии наступления" появится новая, девятая бригада, которая будет называться "Хартия". Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, пишет УНН.

Цитата

"Эта бригада будет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины. Уже начат набор в "Хартию", заявку так же можно подать или через сайт Министерства внутренних дел, где можно ознакомиться с более подробно с информацией об этапах отбора, об обучении, которое будет происходить.

Кроме этого можно ознакомиться с адресами тех ЦНАПов, которые сейчас работают, где можно подать свои документы оффлайн", – рассказывает Павличенко.

Детали

По словам заместителя Министра, ведомство уже получило десятки тысяч заявлений от добровольцев, которые готовы присоединиться к "Гвардии наступления". Именно поэтому было решено продолжить набор и создать новую бригаду в составе Национальной гвардии Украины.

Екатерина Павличенко отмечает, что уровень отбора кандидатов в "Гвардию наступления" достаточно высок, ведь в ряды бойцов должны быть набраны лучшие и наиболее мотивированные.

"Действительно, мы должны отобрать и набрать в ряды лучших, наиболее мотивированных и подготовить их должным образом, основываясь на том опыте, который уже сегодня имеет Украина, и на том опыте, который могут предоставить наши иностранные партнеры. Несмотря на это, мы понимаем, что действительно на том или ином этапе мы имеем определенные отсевы, то ли на стадии военно-врачебной комиссии, когда кандидаты не проходят по состоянию здоровья, или недостаточный уровень физической подготовленности", – добавила Павличенко.

Однако, по ее словам, кандидаты, которые все-таки имеют большое желание вступить в то или иное подразделение "Гвардии наступления", могут улучшить свою физическую подготовку путем тренировок и присоединиться к рядам штурмовых бригад:

"Каждая бригада – это такой большой механизм, который включает в себя очень много разных специальностей. И люди, которые приходят, добровольцы, они имеют возможность учиться исходя из своих умений, навыков, знаний и пожеланий работать по тому или иному направлению. Это и оператором БПЛА, разведчиком, артиллеристом, пехотинцем, гранатометчиком".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клименко рассказал, как происходит подготовка добровольцев "Гвардии наступления"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы