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"Гвардия наступления" сформирована и готова к приказам - Клименко

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Все бригады "Гвардии наступления" полностью сформированы и готовы по указанию верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вместе с силами обороны принять участие в боевых действиях. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью BBC Украина, передает УНН.

Цитата

"Гвардия наступления" – это подразделения национальной гвардии, пограничной службы и нацполиции, которые сформированы на добровольных началах и именно из тех людей, которые захотели присоединиться к нашим силам безопасности и обороны именно в этот период, когда мы планируем штурмовые, наступательные действия на врага", - сказал Клименко.

По его словам, все наши восемь бригад – плюс формируемая девятая добровольческая бригада "Хартия" – во время наступательных действий будут в подчинении сил обороны.

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"Это для того, чтобы снять все вопросы относительно участия или неучастия бригад в боевых действиях с россией. На сегодня все наши бригады полностью сформированы и готовы по указанию верховного главнокомандующего (Владимира Зеленского, – ред.) и главнокомандующего ВСУ (Валерия Залужного, – ред.) вместе с силами обороны принять участие в боевых действиях", - отметил Клименко.

Добавим

На вопрос идет ли речь о примерно 30-40 тысячах бойцов в этих бригадах, Клименко ответил: "Смотрите, я могу одно сказать, что бригады на 100% сформированы по численности. Но точную цифру по вопросам безопасности говорить не буду".

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В то же время он отметил, что было около 40 тыс. заявок от желающих и они еще обрабатываются, потому что новые бригады будут еще формироваться.

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