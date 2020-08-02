Гвардіола назвав найважчого суперника в кар'єрі

Бос “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола підкреслив те, що “Ліверпуль” при Юргені Клоппі в 2019 і 2020 роках — найжорсткіший суперник, з яким він коли-небудь стикався, як тренер.

Наставник “Манчестер Сіті” високо оцінив стратегію і силу команди, яку він вважає своїми найгрізнішим противником.

“Найважчий суперник, з яким я коли-небудь стикався в кар’єрі, — це “Ліверпуль” нинішній і минулорічний. Вони, як ніхто інший знаходять вільний простір, коли твоя команда володіє м’ячем. Вони дуже швидко повертаються назад і дуже сильні стратегічно. У них дуже велика ментальна сила. Клопп більше всіх інших змусив мене задуматися про те, як його перемогти. Я завжди говорив, що “Реал” — дуже сильна команда, яка допомогла мені стати краще, як тренеру в важких матчах і турнірах проти Жозе Моурінью, Пеллегріні і інших їх тренерів. Але якщо ви запитаєте мене, хто був найважчим для мене суперником, я назву “Ліверпуль”, — зауважив коуч.

Додамо, що Клопп — єдиний тренер, який переміг каталонця більше разів, ніж програв: тренер червоних виграв дев’ять з 19 зустрічей, а Гвардіола — вісім, хоча він не перемагав у жодному з п’яти зіткнень на “Енфілді”.