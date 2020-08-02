Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Нынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал команду, против которой ему было труднее всего противостоять за свою тренерскую карьеру, сообщает УНН со ссылкой на портал DAZN.
Босс “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола подчеркнул, что “Ливерпуль” при Юргене Клоппе в 2019 и 2020 годах — самый жесткий соперник, с которым он когда-либо сталкивался, как тренер.
Наставник “Манчестер Сити” высоко оценил стратегию и силу команды, которую он считает своими грозным противником.
“Самый тяжелый соперник, с которым я когда-либо сталкивался в карьере — это “Ливерпуль” нынешний и прошлогодний. Они, как никто другой находят свободное пространство, когда твоя команда владеет мячом. Они очень быстро возвращаются назад и очень сильные стратегически. У них очень большая ментальная сила. Клопп больше всех остальных заставил меня задуматься о том, как его победить. Я всегда говорил, что “Реал” — очень сильная команда, которая помогла мне стать лучше, как тренеру в тяжелых матчах и турнирах против Жозе Моуринью, Пеллегрини и других их тренеров. Но если вы спросите меня, кто был самым тяжелым для меня соперником, я назову “Ливерпуль”, — отметил коуч.
Добавим, что Клопп — единственный тренер, который победил каталонца больше раз, чем проиграл: тренер красных выиграл девять из 19 встреч, а Гвардиола — восемь, хотя он не побеждал в одном из пяти столкновений на “Энфилде”.