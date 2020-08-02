Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере

Босс “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола подчеркнул, что “Ливерпуль” при Юргене Клоппе в 2019 и 2020 годах — самый жесткий соперник, с которым он когда-либо сталкивался, как тренер.

Наставник “Манчестер Сити” высоко оценил стратегию и силу команды, которую он считает своими грозным противником.

“Самый тяжелый соперник, с которым я когда-либо сталкивался в карьере — это “Ливерпуль” нынешний и прошлогодний. Они, как никто другой находят свободное пространство, когда твоя команда владеет мячом. Они очень быстро возвращаются назад и очень сильные стратегически. У них очень большая ментальная сила. Клопп больше всех остальных заставил меня задуматься о том, как его победить. Я всегда говорил, что “Реал” — очень сильная команда, которая помогла мне стать лучше, как тренеру в тяжелых матчах и турнирах против Жозе Моуринью, Пеллегрини и других их тренеров. Но если вы спросите меня, кто был самым тяжелым для меня соперником, я назову “Ливерпуль”, — отметил коуч.

Добавим, что Клопп — единственный тренер, который победил каталонца больше раз, чем проиграл: тренер красных выиграл девять из 19 встреч, а Гвардиола — восемь, хотя он не побеждал в одном из пяти столкновений на “Энфилде”.