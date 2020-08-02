Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 18930 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100717 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105607 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132093 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110134 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130551 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101926 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере

Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере

Киев  •  УНН

 • 13952 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Нынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал команду, против которой ему было труднее всего противостоять за свою тренерскую карьеру, сообщает УНН со ссылкой на портал DAZN.

Босс “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола подчеркнул, что “Ливерпуль” при Юргене Клоппе в 2019 и 2020 годах — самый жесткий соперник, с которым он когда-либо сталкивался, как тренер.

Наставник “Манчестер Сити” высоко оценил стратегию и силу команды, которую он считает своими грозным противником.

“Самый тяжелый соперник, с которым я когда-либо сталкивался в карьере — это “Ливерпуль” нынешний и прошлогодний. Они, как никто другой находят свободное пространство, когда твоя команда владеет мячом. Они очень быстро возвращаются назад и очень сильные стратегически. У них очень большая ментальная сила. Клопп больше всех остальных заставил меня задуматься о том, как его победить. Я всегда говорил, что “Реал” — очень сильная команда, которая помогла мне стать лучше, как тренеру в тяжелых матчах и турнирах против Жозе Моуринью, Пеллегрини и других их тренеров. Но если вы спросите меня, кто был самым тяжелым для меня соперником, я назову “Ливерпуль”, — отметил коуч.

Добавим, что Клопп — единственный тренер, который победил каталонца больше раз, чем проиграл: тренер красных выиграл девять из 19 встреч, а Гвардиола — восемь, хотя он не побеждал в одном из пяти столкновений на “Энфилде”.

Украинские Национальные Новости

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