ГУР Міноборони виклало дані 620 російських ФСБшників, які діють в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Українська воєнна розвідка оприлюднила інформацію про 620 російських ФСБшників, які діють в Європі, пише УНН з посиланням на ГУР Міноборони.
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"ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.
Список із 620 співробітників ФСБ (П.І.Б., місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані)", - вказали у розвідці, оприлюднивши список.
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Розвідка оприлюднила список злочинців з ОМОНу, які беруть участь у каральних операціях проти населення України.