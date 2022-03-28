ГУР Міноборони виклало дані 620 російських ФСБшників, які діють в Європі

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"ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.

Список із 620 співробітників ФСБ (П.І.Б., місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані)", - вказали у розвідці, оприлюднивши список.

Раніше

Розвідка оприлюднила список злочинців з ОМОНу, які беруть участь у каральних операціях проти населення України.