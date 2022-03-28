ГУР Минобороны выложило данные 620 российских ФСБшников, действующих в Европе

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"ГУР МО Украины получило список сотрудников ФСБ россии, которые принимают участие в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.

Список из 620 сотрудников ФСБ (Ф.И.О., место работы, адрес регистрации, паспортные данные)", - указали в разведке, обнародовав список.

Ранее

Разведка обнародовала список преступников из ОМОНа, которые принимают участие в карательных операциях против населения Украины.