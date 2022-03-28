ГУР Минобороны выложило данные 620 российских ФСБшников, действующих в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинская военная разведка обнародовала информацию о 620 российских ФСБшниках, которые действуют в Европе, пишет УНН со ссылкой на ГУР Минобороны.
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"ГУР МО Украины получило список сотрудников ФСБ россии, которые принимают участие в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.
Список из 620 сотрудников ФСБ (Ф.И.О., место работы, адрес регистрации, паспортные данные)", - указали в разведке, обнародовав список.
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Разведка обнародовала список преступников из ОМОНа, которые принимают участие в карательных операциях против населения Украины.