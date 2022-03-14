Гуманітарним коридором з Луганщини вдалося евакуювати понад 1700 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Гуманітарним коридором з Луганщини сьогодні вдалося евакуювати понад 1700 людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
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"Більше 1 700 людей евакуйовано сьогодні гуманітарними коридорами на Луганщині. Вдалось доправити також 5 автобусів з гуманітарною допомогою", - повідомив Тимошенко.
Деталі
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай зазначив у Telegram, що "по гуманітарному коридору вдалося вивезти близько 600 мирних мешканців з Сєвєродонецька, 480 – з Рубіжного, 260 – з Лисичанська, 130 – з Попасної, 80 – з Гірського та 82 людини – з Кремінної, ще 80 - на власному транспорті".
Окрему подяку він висловив керівникам військових адміністрацій, ГУ Національної поліції у Луганській області та Благодійному фонду "Восток SOS", який евакуював 200 рубіжан, за злагоджену роботу та допомогу, надану людям.
"Колона з Луганщини прибуде до Слов’янська, де усім буде надано тимчасовий прихисток, необхідну допомогу та можливість залізницею дістатися більш безпечних регіонів України", - зазначив Гайдай.
Доповнення
З Маріуполя дорогою до Бердянська вдалося виїхати понад 160 приватним автомобілям.