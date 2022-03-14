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Гуманитарным коридором из Луганской области удалось эвакуировать более 1700 человек

Киев • УНН

 • 55542 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Гуманитарным коридором из Луганской области сегодня удалось эвакуировать более 1700 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Более 1 700 человек эвакуированы сегодня гуманитарными коридорами в Луганской области. Удалось доставить также 5 автобусов с гуманитарной помощью", - сообщил Тимошенко.

Детали

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил в Telegram, что "по гуманитарному коридору удалось вывезти около 600 мирных жителей из Северодонецка, 480 - из Рубежного, 260 - из Лисичанска, 130 - из Попасной, 80 - Горского и 82 человека - с Кременной, еще 80 - на собственном транспорте".

Отдельную благодарность он выразил руководителям военных администраций, ГУ Национальной полиции в Луганской области и благотворительному фонду "Восток SOS", который эвакуировал 200 рубежан, за слаженную работу и помощь, оказанную людям.

"Колонна из Луганской области прибудет в Славянск, где всем будет предоставлено временное убежище, необходимую помощь и возможность по железной дороге добраться до более безопасных регионов Украины", - отметил Гайдай.

Дополнение

Из Мариуполя по дороге в Бердянск удалось выехать более 160 частным автомобилям.

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