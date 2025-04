Губернатор Флориди запропонував поліції Джексонвілла ресурси штату в зв'язку зі стріляниною

“Щойно говорив по телефону з шерифом Джексонвілла Майком Вільямсом, щоб запропонувати йому будь-які необхідні ресурси штату”, — написав Скотт. За його словами, він також зв’язався з комісаром Управління органів правопорядку Флориди Ріком Сверінгером у зв’язку з трагедією.

Як раніше повідомляв УНН, жертвами стрілянини стали чотири людини, ще 11 осіб постраждали. У свою чергу в Twitter шерифа місцевої поліції повідомляється про “численні жертви” у результаті стрілянини. Підозрюваний у злочині мертвий, органи правопорядку перевіряють, чи був у нього спільник.

I’ve spoken to @JSOPIO Mike Williams to offer any state resources he may need. FDLE is currently responding, and I have spoken to FDLE Commissioner Rick Swearingen regarding the shooting in Jacksonville. We will continue to receive updates from law enforcement.

