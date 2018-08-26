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Губернатор Флориди запропонував поліції Джексонвілла ресурси штату в зв'язку зі стріляниною

Київ • УНН

 • 9749 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Губернатор Флориди Рік Скотт запропонував поліції Джексонвілла будь-яку допомогу і ресурси, які знадобляться в зв'язку з наслідками стрілянини у ринково-розважальному комплексі Jacksonville Landing. Про це губернатор інформував у неділю в своєму Twitter, передає УНН.

Губернатор Флориди запропонував поліції Джексонвілла ресурси штату в зв'язку зі стріляниною

“Щойно говорив по телефону з шерифом Джексонвілла Майком Вільямсом, щоб запропонувати йому будь-які необхідні ресурси штату”, — написав Скотт. За його словами, він також зв’язався з комісаром Управління органів правопорядку Флориди Ріком Сверінгером у зв’язку з трагедією.

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Як раніше повідомляв УНН, жертвами стрілянини стали чотири людини, ще 11 осіб постраждали. У свою чергу в Twitter шерифа місцевої поліції повідомляється про “численні жертви” у результаті стрілянини. Підозрюваний у злочині мертвий, органи правопорядку перевіряють, чи був у нього спільник.

I’ve spoken to @JSOPIO Mike Williams to offer any state resources he may need. FDLE is currently responding, and I have spoken to FDLE Commissioner Rick Swearingen regarding the shooting in Jacksonville. We will continue to receive updates from law enforcement.

— Rick Scott (@FLGovScott) 26 серпня 2018 р.

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