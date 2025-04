Губернатор Флориды предложил полиции Джексонвилла ресурсы штата в связи со стрельбой

"Только что говорил по телефону с шерифом Джексонвилла Майком Уильямсом, чтобы предложить ему любые необходимые ресурсы штата", - написал Скотт. По его словам, он также связался с комиссаром Управления органов правопорядка Флориды Риком Сверингером в связи с трагедией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельбу на турнире по видеоиграм в США устроил проигравший участник - The Los Angeles Times

Как ранее сообщал, жертвами стрельбы стали четыре человека, еще 11 человек пострадали. В свою очередь в Twitter шерифа местной полиции сообщается о "многочисленных жертвах" в результате стрельбы. Подозреваемый в преступлении мертв, органы правопорядка проверяют, был ли у него сообщник.

I've spoken to @JSOPIO Mike Williams to offer any state resources he may need. FDLE is currently responding, and I have spoken to FDLE Commissioner Rick Swearingen regarding the shooting in Jacksonville. We will continue to receive updates from law enforcement.

- Rick Scott (@FLGovScott) 26 августа 2018