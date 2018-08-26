Губернатор Флориды предложил полиции Джексонвилла ресурсы штата в связи со стрельбой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Губернатор Флориды Рик Скотт предложил полиции Джексонвилла любую помощь и ресурсы, которые понадобятся в связи с последствиями стрельбы в рыночно-развлекательном комплексе Jacksonville Landing. Об этом губернатор информировал в воскресенье в своем Twitter, передает УНН.
"Только что говорил по телефону с шерифом Джексонвилла Майком Уильямсом, чтобы предложить ему любые необходимые ресурсы штата", - написал Скотт. По его словам, он также связался с комиссаром Управления органов правопорядка Флориды Риком Сверингером в связи с трагедией.
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Как ранее сообщал, жертвами стрельбы стали четыре человека, еще 11 человек пострадали. В свою очередь в Twitter шерифа местной полиции сообщается о "многочисленных жертвах" в результате стрельбы. Подозреваемый в преступлении мертв, органы правопорядка проверяют, был ли у него сообщник.
I've spoken to @JSOPIO Mike Williams to offer any state resources he may need. FDLE is currently responding, and I have spoken to FDLE Commissioner Rick Swearingen regarding the shooting in Jacksonville. We will continue to receive updates from law enforcement.- Rick Scott (@FLGovScott) 26 августа 2018