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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Губернатор Флориды предложил полиции Джексонвилла ресурсы штата в связи со стрельбой

Киев • УНН

 • 9749 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Губернатор Флориды Рик Скотт предложил полиции Джексонвилла любую помощь и ресурсы, которые понадобятся в связи с последствиями стрельбы в рыночно-развлекательном комплексе Jacksonville Landing. Об этом губернатор информировал в воскресенье в своем Twitter, передает УНН.

Губернатор Флориды предложил полиции Джексонвилла ресурсы штата в связи со стрельбой

"Только что говорил по телефону с шерифом Джексонвилла Майком Уильямсом, чтобы предложить ему любые необходимые ресурсы штата", - написал Скотт. По его словам, он также связался с комиссаром Управления органов правопорядка Флориды Риком Сверингером в связи с трагедией.

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Как ранее сообщал, жертвами стрельбы стали четыре человека, еще 11 человек пострадали. В свою очередь в Twitter шерифа местной полиции сообщается о "многочисленных жертвах" в результате стрельбы. Подозреваемый в преступлении мертв, органы правопорядка проверяют, был ли у него сообщник.

I've spoken to @JSOPIO Mike Williams to offer any state resources he may need. FDLE is currently responding, and I have spoken to FDLE Commissioner Rick Swearingen regarding the shooting in Jacksonville. We will continue to receive updates from law enforcement.

- Rick Scott (@FLGovScott) 26 августа 2018

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