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Губернатор Флориди Рон ДеСантіс офіційно подався на участь у президентських виборах США

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс офіційно подався на участь у президентських виборах США

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс офіційно подав заявку на участь у президентських перегонах, склавши конкуренцію колишньому президенту Дональду Трампу, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

44-річний ДеСантіс, ослаблений падінням результатів опитувань і нападками Трампа, офіційно вступає в президентські перегони. Кампанія мала на меті зробити фурор своїм оголошенням. Проте співпраця з Ілоном Маском несе певні ризики для кандидатури ДеСантіса.

ДеСантіс, планує Twitter-конферецію з Ілоном Маском. Розмова, яка транслювалася в Twitter, свідчить про плани ДеСантіса провести нетрадиційну передвиборчу кампанію, розроблену для епохи соціальних медіа та зосереджену навколо дебатів про культурну війну, які стали всеосяжними на платформі Маска.

Маск взяв на себе роль онлайн-провокатора з суперечливими позиціями, які загрожують розчарувати незалежних виборців і виборців передмістя, голоси яких потребує ДеСантіс у потенційному протистоянні на виборах проти президента Джо Байдена. 

Опитування показують, що ДеСантіс втратив позиції за останні місяці, оскільки він давно говорив, що видвине свою кандидатуру на пост президента. 

Опитування Університету Квінніпіак, опубліковане в середу, показало, що Трамп подвоїв свою перевагу над ДеСантісом з кінця березня, підвищивши його підтримку серед виборців-республіканців і Республіканської партії до 56% з 47%, тоді як ДеСантіс отримав 25% підтримки проти 33% у березні.

Доповнення 

ДеСантіс має намір представити себе як молодшу, вільну від драм і більш консервативну альтернативу 76-річному Трампу. Але в той час, як Трамп зберігає стійку національну базу, ДеСантіс стикається зі складним завданням зібрати власну коаліцію з розрізнених фракцій Республіканської партії. Він прагне звернутись до виборців, які відійшли від колишнього президента, і республіканців, які ніколи не любили Трампа, намагаючись при цьому не розлютити давніх прихильників Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд США призначив початок процесу над Трампом на березень 2024 року

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