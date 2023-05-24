Губернатор Флориды Рон ДеСантис официально подался на участие в президентских выборах США

Детали

44-летний ДеСантис, ослабленный падением результатов опросов и нападками Трампа, официально вступает в президентскую гонку. Кампания имела целью произвести фурор своим объявлением. Однако сотрудничество с Илоном Маском несет определенные риски для кандидатуры ДеСантиса.

ДеСантис, планирует Twitter-конферецию с Илоном Маском. Разговор, который транслировался в Twitter, свидетельствует о планах ДеСантиса провести нетрадиционную предвыборную кампанию, разработанную для эпохи социальных медиа и сосредоточенную вокруг дебатов о культурной войне, которые стали всеобъемлющими на платформе Маска.

Маск взял на себя роль онлайн-провокатора с противоречивыми позициями, которые угрожают разочаровать независимых избирателей и избирателей пригорода, голоса которых нужны ДеСантису в потенциальном противостоянии на выборах против президента Джо Байдена.

Опросы показывают, что ДеСантис потерял позиции за последние месяцы, поскольку он давно говорил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

Опрос Университета Квиннипиак, опубликованный в среду, показал, что Трамп удвоил свое преимущество над ДеСантисом с конца марта, повысив его поддержку среди избирателей-республиканцев и Республиканской партии до 56% с 47%, тогда как ДеСантис получил 25% поддержки против 33% в марте.

Дополнение

ДеСантис намерен представить себя как более молодую, свободную от драм и более консервативную альтернативу 76-летнему Трампу. Но в то время, как Трамп сохраняет устойчивую национальную базу, ДеСантис сталкивается со сложной задачей собрать собственную коалицию из разрозненных фракций Республиканской партии. Он стремится обратиться к избирателям, которые отошли от бывшего президента, и республиканцам, которые никогда не любили Трампа, стараясь при этом не разозлить давних сторонников Трампа.

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