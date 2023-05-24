Суд США призначив початок процесу над Трампом на березень 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня УНН. Судовий процес над експрезидентом США Дональдом Трампом у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл та наклеп на постраждалу розпочнеться 25 березня 2024 року. Дату початку процесу оголосив суддя Верховного суду Манхеттену, пише CNBC, передає УНН.
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Тож, судовий процес буде розпочато за декілька місяців до місяців до президентських виборів у США, якраз у середині сезону праймеріз.
Наразі Трамп докладає зусиль, аби взяти участь у цій гонці від Республіканської партії, відкидачи звинувачення.
Під час оголошення суддею Хуаном Мерчаном графіку судових засідань Дональд Трамп був присутній на слуханні по відеозв'язку.
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Суддя попередив експрезидента про можливість застосування санкцій проти у нього у разі порушення охоронного ордера, який обмежує можливість оприлюднити докази та інші матеріали, пов'язані з кримінальною справою.
Хуан Мерчан звернувся до прокурорів з проханням подати свої досудові клопотання до 29 серпня та дав адвокатам Трампа час до 10 жовтня на подолання відповідей. Мерчан також заявив, що винесе рішення щодо клопотань 4 січня на слуханнях, на яких Трамп має бути присутній особисто.
Після слухання колишній президент США опублікував повідомлення на своєму сайті, де розкритикував графік суду над ним і самого суддю.
"Щойно відбулося слухання у Верховному суді округу Нью-Йорк, на якому я вважаю, що мої права на Першу поправку "Свобода слова" були порушені, і нам нав'язали дату судового розгляду 25 березня, якраз у розпал сезону праймеріз", - написав він.
Трамп додав, що вважає це дуже несправедливим і розцінює як втручання у вибори.
Нагадаємо
Дональд Трамп змінив свою політичну стратегію щодо найближчого суперника-республіканця Рона ДеСантіса до того, як він вступить у президентські перегони.