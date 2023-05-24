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Суд США призначив початок процесу над Трампом на березень 2024 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня УНН. Судовий процес над експрезидентом США Дональдом Трампом у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл та наклеп на постраждалу розпочнеться 25 березня 2024 року. Дату початку процесу оголосив суддя Верховного суду Манхеттену, пише CNBC, передає УНН.

Деталі 

Тож, судовий процес буде розпочато за декілька місяців до місяців до президентських виборів у США, якраз у середині сезону праймеріз.

Наразі Трамп докладає зусиль, аби взяти участь у цій гонці від Республіканської партії, відкидачи звинувачення.

Під час оголошення суддею Хуаном Мерчаном графіку судових засідань Дональд Трамп був присутній на слуханні по відеозв'язку.

Доповнення

Суддя попередив експрезидента про можливість застосування санкцій проти у нього у разі порушення охоронного ордера, який обмежує можливість оприлюднити докази та інші матеріали, пов'язані з кримінальною справою. 

Хуан Мерчан звернувся до прокурорів з проханням подати свої досудові клопотання до 29 серпня та дав адвокатам Трампа час до 10 жовтня на подолання відповідей. Мерчан також заявив, що винесе рішення щодо клопотань 4 січня на слуханнях, на яких Трамп має бути присутній особисто.

Після слухання колишній президент США опублікував повідомлення на своєму сайті, де розкритикував графік суду над ним і самого суддю.

"Щойно відбулося слухання у Верховному суді округу Нью-Йорк, на якому я вважаю, що мої права на Першу поправку "Свобода слова" були порушені, і нам нав'язали дату судового розгляду 25 березня, якраз у розпал сезону праймеріз", - написав він.

Трамп додав, що вважає це дуже несправедливим і розцінює як втручання у вибори.

Нагадаємо 

Дональд Трамп змінив свою політичну стратегію щодо найближчого суперника-республіканця Рона ДеСантіса до того, як він вступить у президентські перегони. 

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