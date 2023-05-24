Суд США назначил начало процесса над Трампом на март 2024 года
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая УНН. Судебный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл и клевете на пострадавшую начнется 25 марта 2024 года. Дату начала процесса объявил судья Верховного суда Манхэттена, пишет CNBC, передает УНН.
Детали
Таким образом, судебный процесс будет начат за несколько месяцев до президентских выборов в США, как раз в середине сезона праймериз.
Сейчас Трамп прилагает усилия, чтобы принять участие в этой гонке от Республиканской партии, отвергая обвинения.
Во время объявления судьёй Хуаном Мерчаном графика судебных заседаний Дональд Трамп присутствовал на слушании по видеосвязи.
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Судья предупредил экс-президента о возможности применения санкций против него в случае нарушения охранного ордера, который ограничивает возможность обнародовать доказательства и другие материалы, связанные с уголовным делом.
Хуан Мерчан обратился к прокурорам с просьбой подать свои досудебные ходатайства до 29 августа и дал адвокатам Трампа время до 10 октября для подготовки ответов. Мерчан также заявил, что вынесет решение по ходатайствам 4 января на слушаниях, на которых Трамп должен присутствовать лично.
После слушания бывший президент США опубликовал сообщение на своем сайте, где раскритиковал график суда над ним и самого судью.
"Только что состоялось слушание в Верховном суде округа Нью-Йорк, на котором я считаю, что мои права на Первую поправку "Свобода слова" были нарушены, и нам навязали дату судебного разбирательства 25 марта, как раз в разгар сезона праймериз", - написал он.
Трамп добавил, что считает это очень несправедливым и расценивает как вмешательство в выборы.
Напомним
Дональд Трамп изменил свою политическую стратегию в отношении ближайшего соперника-республиканца Рона ДеСантиса до того, как он вступит в президентскую гонку.