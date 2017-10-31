Грузія відмовилася надати політпритулок бухгалтеру S. Group - ЗМІ

"Розглянувши прохання підозрюваної українки, грузинська сторона відмовилася надати Ірині Савицькій політичний притулок", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, що Снекова корпорація S. Group належить родині нардепа від "Радикальної партії" Сергію Рибалці.

Компанії та службові особи корпорації підозрюються правоохоронними органами України в несплаті податків, веденні фіктивного підприємництва та виведенні грошових коштів в офшори.

Більш того, СБУ розслідує кримінальне провадження щодо торгівлі продукцією S. Group на тимчасово окупованих територіях.

Додамо, що нещодавно суд в Сумах заарештував одного з топ-менеджерів S. Group - Дениса Пробачая на 60 діб. Останньому під час судового засідання кілька разів викликали швидку допомогу, однак підстав для госпіталізації підозрюваного медики так і не знайшли.