Грузія відмовилася надати політпритулок бухгалтеру S. Group - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В кінці травня поточного року, за поданням Генпрокуратури України, в Грузії було затримано бухгалтера снекової корпорації S. Group Ірину Савицьку. В очікуванні екстрадиції, вона звернулася з проханням надати їй політичний притулок. Про це пише "КП в Україні", передає УНН.
"Розглянувши прохання підозрюваної українки, грузинська сторона відмовилася надати Ірині Савицькій політичний притулок", - йдеться у публікації.
Нагадаємо, що Снекова корпорація S. Group належить родині нардепа від "Радикальної партії" Сергію Рибалці.
Компанії та службові особи корпорації підозрюються правоохоронними органами України в несплаті податків, веденні фіктивного підприємництва та виведенні грошових коштів в офшори.
Більш того, СБУ розслідує кримінальне провадження щодо торгівлі продукцією S. Group на тимчасово окупованих територіях.
Додамо, що нещодавно суд в Сумах заарештував одного з топ-менеджерів S. Group - Дениса Пробачая на 60 діб. Останньому під час судового засідання кілька разів викликали швидку допомогу, однак підстав для госпіталізації підозрюваного медики так і не знайшли.