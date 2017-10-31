Грузия отказалась предоставить политубежище бухгалтеру S. Group - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В конце мая текущего года, по представлению Генпрокуратуры Украины, в Грузии была задержана бухгалтер снэковой корпорации S. Group Ирина Савицкая. В ожидании экстрадиции, она обратилась с просьбой предоставить ей политубежище. Об этом пишет “КП в Украине”, передает УНН.
Рассмотрев прошение подозреваемой украинки, грузинская сторона отказалась предоставить И. Савицкой политическое убежище.
Напомним, что снэковая корпорация S. Group принадлежит семье нардепа от “Радикальной партии” С. Рыбалке.
Компании и служебные лица корпорации подозреваются правоохранительными органами Украины в неуплате налогов, ведении фиктивного предпринимательства и выводе денежных средств в оффшоры.
Более того, СБУ расследует уголовное производства касательно торговли продукцией S. Group на временно оккупированных территориях.
Добавим, что недавно суд в Сумах арестовал одного из топ-менеджеров S. Group - Дениса Пробачая на 60 суток. Последнему во время судебного заседания несколько раз вызвали скорую помощь, однако оснований для госпитализации подозреваемого медики так и не нашли.