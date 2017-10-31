Грузия отказалась предоставить политубежище бухгалтеру S. Group - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21977 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83480 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142515 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111654 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113348 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102746 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106516 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103169 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150333 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Грузия отказалась предоставить политубежище бухгалтеру S. Group - СМИ

Грузия отказалась предоставить политубежище бухгалтеру S. Group - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10098 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В конце мая текущего года, по представлению Генпрокуратуры Украины, в Грузии была задержана бухгалтер снэковой корпорации S. Group Ирина Савицкая. В ожидании экстрадиции, она обратилась с просьбой предоставить ей политубежище. Об этом пишет “КП в Украине”, передает УНН.

Рассмотрев прошение подозреваемой украинки, грузинская сторона отказалась предоставить И. Савицкой политическое убежище.

Напомним, что снэковая корпорация S. Group принадлежит семье нардепа от “Радикальной партии” С. Рыбалке.

Компании и служебные лица корпорации подозреваются правоохранительными органами Украины в неуплате налогов, ведении фиктивного предпринимательства и выводе денежных средств в оффшоры.

Более того, СБУ расследует уголовное производства касательно торговли продукцией S. Group на временно оккупированных территориях.

Добавим, что недавно суд в Сумах арестовал одного из топ-менеджеров S. Group - Дениса Пробачая на 60 суток. Последнему во время судебного заседания несколько раз вызвали скорую помощь, однако оснований для госпитализации подозреваемого медики так и не нашли.

Украинские Национальные Новости

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