Грузия отказалась предоставить политубежище бухгалтеру S. Group - СМИ

Рассмотрев прошение подозреваемой украинки, грузинская сторона отказалась предоставить И. Савицкой политическое убежище.

Напомним, что снэковая корпорация S. Group принадлежит семье нардепа от “Радикальной партии” С. Рыбалке.

Компании и служебные лица корпорации подозреваются правоохранительными органами Украины в неуплате налогов, ведении фиктивного предпринимательства и выводе денежных средств в оффшоры.

Более того, СБУ расследует уголовное производства касательно торговли продукцией S. Group на временно оккупированных территориях.

Добавим, что недавно суд в Сумах арестовал одного из топ-менеджеров S. Group - Дениса Пробачая на 60 суток. Последнему во время судебного заседания несколько раз вызвали скорую помощь, однако оснований для госпитализации подозреваемого медики так и не нашли.