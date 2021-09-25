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Грузія подасть заявку на членство в ЄС до 2024 року

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтвердив прихильність країни ідеї вступу в ЄС і НАТО в ході виступу на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Цитата

“Ми не заспокоїмося, поки не доб’ємося членства в ЄС і НАТО. Це означає, що ми продовжимо реформувати і модернізувати нашу демократію і нашу економіку відповідно до найбільш високих світових стандартів. Наш шлях до європейських і євроатлантичних структур — це, образно кажучи, повернення на батьківщину, це наш цивілізаційний вибір. Абсолютна більшість населення Грузії підтримує нинішній вектор розвитку країни. Ми підготували комплексний план дій, який включає безліч ініціатив і реформ, які забезпечать подачу заявки на членство в ЄС до 2024 року”, — заявив Гарібашвілі.

Деталі

За його словами, влада Грузії розробила план розвитку країни на майбутні роки, який повністю відповідає Порядку денному ООН на період до 2030 року. Він включає в себе активні заходи щодо захисту прав людини і навколишнього середовища, справедливого розподілу благ і сталого розвитку економіки.

Проте, прем’єр визнав, що сьогодні в економіці країні зберігається безліч проблем, які ще належить вирішити.

“Ми багато чого досягли, але ще багато що належить зробити. Перш за все, ми повинні створити більше робочих місць. У той же час ми повинні продовжувати інвестувати в освіту та інфраструктуру, викорінення бідності, зміцнення нашої системи охорони здоров’я і диверсифікацію нашої промисловості, сфери послуг і сільського господарства”, — сказав Гарібашвілі.

Доповнення

Угода про асоціацію Грузії з Євросоюзом була підписана 27 червня 2014 року. Спочатку документ працював в режимі тимчасового застосування, а повністю набрав чинності 1 липня 2016 року, коли завершилася процедура ратифікації.

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