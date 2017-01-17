Групу серійних крадіїв затримали на вокзалі Києва

Встановлено, що чекаючи потяг до Івано-Франківська, постраждалий спустився східцями на колію. Там один зі зловмисників вдарив його по голові, забрав смартфон і втік. У цей час його 34-річний напарник, який увесь час був неподалік, зі співчуттями підійшов до потерпілого і запропонував допомогу.

Чоловіки удвох пішли до найближчого кафе. Там злочинець видурив іще один смартфон і спробував дізнатись у потерпілого пін-коди банківських карток, однак це йому не вдалося і він покинув його. При цьому чоловік вивідав місцезнаходження і забрав ключі до автомобіля. Через деякий час до нього приєднався поплічник. Зловмисники знайшли пін-код однієї із карток через мобільний додаток на телефоні потерпілого, тож у найближчому банкоматі зняли з рахунку всі гроші.

Вранці двоє інших членів групи вирішили забрати з Івано-Франківська автомобіль. До іншого міста зловмисники поїхали потягом, а в Київ повернулися на викраденій машині. Планували знайти покупця та продати іномарку. Проте на території вокзалу їх затримали правоохоронці. Виявилося, що потерпілий потягом поїхав у Івано-Франківськ, а коли виявив відсутність автомобіля на стоянці, зрозумів, що сталося — і написав заяву в поліцію.

Наразі двом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України, вони знаходяться під вартою у Києві. Двома іншими членами групи займається поліція Івано-Франківська. Правоохоронці не виключають, що всі четверо причетні й до інших подібних злочинів у різних областях країни. Зараз збирається необхідна доказова база для додаткової кваліфікації їх злочинних дій.