Группу серийных воров задержали на вокзале Киева

Установлено, что в ожидании поезда в Ивано-Франковск пострадавший спустился по лестнице на пути. Там один из злоумышленников ударил его по голове, забрал смартфон и убежал. В это время его 34-летний напарник, который все время был рядом, с соболезнованиями подошел к потерпевшему и предложил помощь.

Мужчины вдвоем пошли в ближайшее кафе. Там преступник выманил еще один смартфон и попытался узнать у пострадавшего пин-коды банковских карточек, однако это ему не удалось и он покинул его. При этом мужчина узнал местонахождение и забрал ключи к автомобилю. Через некоторое время к нему присоединился сообщник. Злоумышленники нашли пин-код одной из карточек через мобильное приложение на телефоне потерпевшего, поэтому в ближайшем банкомате сняли со счета все деньги.

Утром двое других членов группы решили забрать из Ивано-Франковска автомобиль. В другой город злоумышленники поехали поездом, а в Киев вернулись на угнанной машине. Планировали найти покупателя и продать иномарку. Однако на территории вокзала их задержали правоохранители. Оказалось, что потерпевший поездом поехал в Ивано-Франковск, а когда обнаружил отсутствие автомобиля на стоянке, понял, что произошло - и написал заявление в полицию.

Двум злоумышленникам объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины, они находятся под стражей в Киеве. Двумя другими членами группы занимается полиция Ивано-Франковска. Правоохранители не исключают, что все четверо причастны и к другим подобным преступлениям в разных областях страны. Сейчас собирается необходимая доказательная база для дополнительной квалификации их преступных действий.