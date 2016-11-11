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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Група євродепутатів звернулися до Ф.Могеріні щодо долі журналіста Р.Сущенка

Група євродепутатів звернулися до Ф.Могеріні щодо долі журналіста Р.Сущенка

Київ • УНН

 • 7922 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Група європейських депутатів звернулися до Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні щодо долі арештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка. Про це адвокат Марк Фейгін написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Група європейських депутатів звернулися до комісара Федеріки Могеріні з приводу долі українського журналіста Романа Сущенка, арештованого в Росії”, — повідомив М.Фейгін, прикріпивши відповідне звернення.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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