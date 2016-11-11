Група євродепутатів звернулися до Ф.Могеріні щодо долі журналіста Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Група європейських депутатів звернулися до Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні щодо долі арештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка. Про це адвокат Марк Фейгін написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Група європейських депутатів звернулися до комісара Федеріки Могеріні з приводу долі українського журналіста Романа Сущенка, арештованого в Росії”, — повідомив М.Фейгін, прикріпивши відповідне звернення.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.