Группа евродепутатов обратились к Ф.Могерини относительно судьбы журналиста Р.Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Группа европейских депутатов обратились к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини относительно судьбы арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом адвокат Марк Фейгин написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Группа европейских депутатов обратились к комиссару Федерике Могерини по поводу судьбы украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России", - сообщил М.Фейгин, прикрепив соответствующее обращение.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку.