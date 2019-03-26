Група Ліми висловила стурбованість прибуттям двох військових літаків РФ до Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Країни Групи Ліми висловили стурбованість у зв’язку з прибуттям до Венесуели з Росії двох літаків з військовими і закликали держави, що співпрацюють з урядом президента Ніколаса Мадуро, допомогти знайти мирне вирішення кризи в республіці. Про це повідомляє УНН із посиланням спільну заяву держав, яку поширило МЗС Аргентини.
“Уряди Аргентини, Бразилії, Канади, Колумбії, Коста-Ріки, Чилі, Гватемали, Гайани, Гондурасу, Панами, Парагваю, Перу і Санта-Лусії, що входять до Групи Ліми, висловлюють стурбованість прибуттям двох російських військових літаків до Венесуели і у зв’язку з цим в черговий раз заявляють, що засуджують будь-яку провокацію або розгортання військових, які загрожують миру і безпеки в регіоні”, — йдеться в спільній заяві держав.
Країни також закликали держави, які співпрацюють з урядом Мадуро, “допомогти полегшити пошук рішень, які відкриють шлях до відновлення демократії та конституційного ладу в Венесуелі”.
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Нагадаємо, у столицю Венесуели Каракас 24 березня прибули два російські військові літаки. За деякими даними, з їх допомогою до Венесуели доставили до сотні російських військовослужбовців, а також близько 35 тонн вантажу.
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