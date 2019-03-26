Група Ліми висловила стурбованість прибуттям двох військових літаків РФ до Венесуели

КИЇВ. 27 березня. УНН. Країни Групи Ліми висловили стурбованість у зв’язку з прибуттям до Венесуели з Росії двох літаків з військовими і закликали держави, що співпрацюють з урядом президента Ніколаса Мадуро, допомогти знайти мирне вирішення кризи в республіці. Про це повідомляє УНН із посиланням спільну заяву держав, яку поширило МЗС Аргентини.