У Венесуелі пояснили причину прибуття російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські військовослужбовці прибули в Каракас, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії, заявив високопоставлений венесуельський чиновник. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AP.
Високопоставлений чиновник з Венесуели підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовими на борту.
За словами представника влади, військовослужбовці прилетіли в Каракас в рамках "триваючого військового співробітництва двох союзників", повідомило агентство AP.
Зокрема, пояснив він, представники російських збройних сил мають намір взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії венесуельської армії, а також обговорити питання техобслуговування. Венесуельський чиновник дав коментар агентству АР на умовах анонімності в зв'язку з секретним характером цієї інформації.
Нагадаємо, у столицю Венесуели Каракас 24 березня прибули два російські військові літаки. За деякими даними, з їх допомогою до Венесуели доставили до сотні російських військовослужбовців, а також близько 35 тонн вантажу.