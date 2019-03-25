В Венесуэле пояснили причину прибытия российских военных

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту.

По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников", сообщило агентство AP.

В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания. Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству АР на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.

Напомним, в столицу Венесуэлы Каракас 24 марта прибыли два российских военных самолета. По некоторым данным, с их помощью в Венесуэлу доставили до сотни российских военнослужащих, а также около 35 тонн груза.