Грозові дощі і до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні на частині України очікуються грозові дощі, місцями буде вітряно, температура повітря сягатиме вдень подекуди 29 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 20 травня у Криму, уночі в Карпатах, удень в Карпатському регіоні, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, на Прикарпатті та в Карпатах 4-9°; вдень в західних та північних областях 20-25°, в центральних, східних та південних областях 24-29°; на високогір'ї Карпат та в Кримських горах 13-18°.
Погода у столичному регіоні
У Київській області сьогодні без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.
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