Грозовые дожди и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сегодня на части Украины ожидаются грозовые дожди, местами будет ветрено, температура воздуха будет достигать днем местами 29 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 20 мая в Крыму, ночью в Карпатах, днем в Карпатском регионе, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°, на Прикарпатье и в Карпатах 4-9°; днем в западных и северных областях 20-25°, в центральных, восточных и южных областях 24-29°; на высокогорье Карпат и в Крымских горах 13-18°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.
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