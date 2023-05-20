Грозовые дожди и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 20 мая в Крыму, ночью в Карпатах, днем в Карпатском регионе, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, на Прикарпатье и в Карпатах 4-9°; днем в западных и северных областях 20-25°, в центральных, восточных и южных областях 24-29°; на высокогорье Карпат и в Крымских горах 13-18°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето-2023: климатолог рассказала, когда ожидать самую жаркую погоду