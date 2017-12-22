Гройсман про свого перекладача: у нього не було доступу до держтаємниці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Раніше затриманий Службою безпеки України перекладач Станіслав Єжов, який був помічником прем'єр-міністр України Володимира Гройсмана, не мав допуску до державної таємниці. Про це повідомив прем'єр у Twitter, передає УНН.
"Щодо затриманого робітника Кабміну. Ми знали, що є підозра, що він працює на іноземні спецслужби. Він був під повним моніторингом СБУ, звісно, при сприянні апарату КМУ.
У нього не було жодного доступу до держтаємниці, тож витоків інформації немає," - написав прем'єр.
Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник прем’єр-міністра України, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
Як повідомляв УНН, затриманому перекладачу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено підозру у скоєнні державної зради. Сьогодні Шевченківський районний суд почне обирати йому запобіжний захід.
#годиназапитаньдоУряду Щодо затриманого робітника Кабміну. Ми знали, що є підозра, що він працює на іноземні спецслужби. Він був під повним моніторингом СБУ, звісно, при сприянні апарату КМУ. У нього не було жодного доступу до держтаємниці, тож витоків інформації немає.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 грудня 2017 р.