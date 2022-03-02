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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 22305 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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07:07 • 51250 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Гроші з "єПідтримки" тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари

Гроші з "єПідтримки" тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари

Київ • УНН

 • 243007 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Гроші з "єПідтримки" тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Про це УНН пише з посиланням на Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Цитата

"Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. "Ковідну тисячу" можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Скористатись "єПідтримкою" можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку “Дія”.

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