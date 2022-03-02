Гроші з "єПідтримки" тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Гроші з "єПідтримки" тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Про це УНН пише з посиланням на Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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"Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. "Ковідну тисячу" можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Скористатись "єПідтримкою" можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку “Дія”.