Деньги с "еПідтримки" теперь можно тратить на любые продукты или товары

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"Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь. "Ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ. Кстати, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Напомним

Воспользоваться "еПідтримкою" можно, если у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".