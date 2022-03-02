Деньги с "еПідтримки" теперь можно тратить на любые продукты или товары
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Деньги с "еПідтримки" теперь можно тратить на любые продукты или товары. Программа уже не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса. Об этом УНН пишет со ссылкой на Вице-премьер-министра Украины - Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Цитата
"Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь. "Ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ. Кстати, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Напомним
Воспользоваться "еПідтримкою" можно, если у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".