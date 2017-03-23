Громадський транспорт у Києві може обзавестися алкозамками

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення звернутися до Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо запровадження обов'язкового застосування на маршрутних транспортних засобах блокувальників запуску двигуна внутрішнього згоряння у разі наявності алкоголю у видиху водія (алкоблокувальників).

“Згідно з даними Національної поліції України, за останні 6 років кількість ДТП за участю водіїв, що перебували у нетверезому стані, зросла майже удвічі. Кількість загиблих із таких причин лише минулого року становила понад 200 осіб. Також хочу звернути увагу, що за даними поліції, було затримано більше 10 водіїв громадського транспорту, що також перебували у нетверезому стані”, - зазначив автор рішення, депутат Київради Олександр Пабат.

Світовий досвід пияцтва за кермом поєднує в собі як правові та соціальні заходи, так і технічні методи впливу безпосередньо на транспортні засоби. Зокрема, встановлення на транспортний засіб блокувальника запуску двигуна внутрішнього згоряння у разі наявності алкоголю у видиху водія (алкоблокувальника чи алкозамка).

“Це буде ефективним превентивним способом у справі профілактики нетверезого водіння. Наразі у країні назріла гостра необхідність запровадження таких алкозамків, а також розробки дієвих механізмів контролю за їхнім використанням”, - наголосив Олександр Пабат.

Як повідомляв УНН, Київрада виділила 30 млн грн на модернізацію комунальних кінотеатрів.