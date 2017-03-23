Общественный транспорт в Киеве может обзавестись алкозамками

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины относительно введения обязательного применения на маршрутных транспортных средствах блокировщиков запуска двигателя внутреннего сгорания при наличии алкоголя в выдохе водителя (алкозамков).

"Согласно данным Национальной полиции Украины, за последние 6 лет количество ДТП с участием водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, выросло почти вдвое. Количество погибших по таким причинам только в прошлом году составило более 200 человек. Также хочу обратить внимание, что по данным полиции, было задержано более 10 водителей общественного транспорта, которые также находились в нетрезвом состоянии", - отметил автор решения, депутат Киевсовета Александр Пабат.

Мировой опыт пьянства за рулем сочетает в себе как правовые и социальные меры, так и технические методы воздействия непосредственно на транспортные средства. В частности, установку на транспортное средство блокирования запуска двигателя внутреннего сгорания при наличии алкоголя в выдохе водителя (алкоблокировщика или алкозамка).

"Это будет эффективным превентивным способом в деле профилактики нетрезвого вождения. Сейчас в стране назрела острая необходимость внедрения таких алкозамков, а также разработки действенных механизмов контроля за их использованием", - отметил Александр Пабат.

Как сообщал УНН, Киевсовет выделил 30 млн грн на модернизацию коммунальных кинотеатров.