Громади наодинці з проблемами: на Харківщині обласна влада відмовилася фінансувати ремонт центральної райлікарні

Терапевтично-неврологічне та дитяче відділення у Зачепилівській центральній районній лікарні потребує внутрішнього ремонту. Представники місцевої влади кажуть, що за підрахунками на це потрібно близько 5 млн грн. Проте таких коштів громада немає. У 2018 році завдяки підтримці області вдалося виконати чимало зовнішніх робіт.

“З 2018 року у нас здійснене проектування корпусу терапевтично-неврологічного відділення та дитячого відділення. Здійснено капітальні ремонти покрівлі. Для нашої громади було виділено понад 2 млн, а використали ми — мільйон триста. Криша якісна, а ми ще й зекономили кошти держави. Також було здійснено за рахунок обласних коштів ремонт внутрішніх мереж: водопостачання, тепло та електрика”, — розповіла голова Зачепилівської ОТГ Олена Петренко.

Та зі зміною обласної влади фінансування вторинної ланки медицини у Зачепилівці скінчилося. Приміщення потребують негайного внутрішнього ремонту. Олена Петренко говорить, що по допомогу зверталися до обласної влади але отримали відмову.

“Ми неодноразово зверталися до обласної ради. Нажаль порозуміння немає, тому що позиція така — дотуватися громади вже не будуть, а лише інвестиції. А інвестуватися кошти будуть лише в ті громади, які мають потенціал розвитку, а у нас не вбачають потенціалу розвитку. Я хочу сказати, що це не так. Ми дійсно спроможна громада, ми будемо працювати над тим, щоб ми розвивалися і йшли тільки вперед”, — сказала Петренко.

А от заклади первинної ланки медицини у Зачепилівці у кращому стані. Їх почали модернізувати у 2018 році. Тоді капітально відремонтували покрівлю бюджетним коштом, завдяки підтримці тодішньої голови області Юлії Світличної, а завдяки німецькому товариству зробили ремонт внутрішніх приміщень та комунікацій. Зараз роблять фасад будівлі. Та й на це гроші виділили іноземці, а не обласна адміністрація.

Анна Погоріла, директор КНП “Центр первинної медичної допомоги Зачепилівської селищної ради” сказала, що: “Робота в середині вся налагоджена. Зараз проводяться зовнішні роботи. Ми дуже вдячні німецькій компанії, яка допомагає нам в цьому сприянні. Все влаштовує, й пацієнти наші задоволені також, що наш центр трошки модернізується, оновлюється, буде вигляд гарний, тепло буде, зручно, комфортно для подальшої роботи з населенням й з медичним персоналом”.

Мешканці Зачепилівщини все ж сподіваються, що обласна влада виділить необхідні кошти, аби пацієнти мали змогу лікуватися у нормальних умовах.

Влада і громади: думка політичного експерта

“Поки що остаточно не налагоджений механізм взаємодії між регіональною владою та органами місцевого самоврядування, а саме територіальними громадами, які отримали додаткові істотні повноваження після реформи децентралізації. Ми знаходимося у перехідному періоді, коли основна частина законів вже ухвалена, а навчитися користатися цими законами і навчитися ефективно взаємодіяти між самоврядуванням та регіональною владою ми ще тільки вчимося. Я знаю, що Польща, яка є спорідненою країною, яка переживала такі ж приблизно процеси як ми сьогодні, але десять років тому. Вони досі ще остаточно не відлагодили деякі механізми взаємодії. Хоча фактично вже там реформа завершена. В нас ми тільки два — три роки перебуваємо в процесі децентралізації, тому, давайте казати відверто, ми за людським фактором, за кваліфікацією за своїм потенціалом ще не можемо в такий стислий термін реалізувати на всі 100 відсотків реформу децентралізації”, — вважає політичний експерт Ігор Поліщук.

Він зауважив, що обласна влада, зокрема і Харківська ОДА, не може відмежовуватися від проблем громад.

“Так не може бути. Органи державної влади покликані, особливо за умов існування соціальної держави (а Україна за Конституцією соціальна держава), вони не можуть самоусунутися від вирішення соціальних проблем громадян. Інакше виникає питання навіщо вони існують. Звичайно ресурс деякий переданий на місця але ж це не означає, що регіональна влада може самоусунутись і сказати, що „ми тепер ні за що не відповідаємо“. Тоді навіщо ви потрібні? Як ви виконуєте свої зобов’язання, свої службові обов’язки?”, — вважає експерт.

Він зауважив, що відмова виконувати соціальну функцію характерна ознака “времєнщєків”, які таким чином демонструють свою нездатність виконувати свої обов’язки.

Експерт також наголосив, що громади, незалежно від їхнього потенціалу розвитку чи інвестиційного потенціалу не можуть бути покинуті на призволяще. Держава має допомагати громадам. Адже фактично відмова держави допомагати таким громадам призведе до порушення прав і свобод людей.

Тому мешканці Зачепилівки мають всі підстави звертатися до органів регіональної влади і до органів центральної влади, якщо не дослуховується регіональна, і заявляти про свої проблеми. І вимагати допомоги у вирішенні цих проблем.