Общины наедине с проблемами: на Харьковщине областная власть отказалась финансировать ремонт центральной райбольницы

Терапевтическо-неврологическое и детское отделения в Зачепиловской центральной районной больницы требует внутреннего ремонта. Представители местной власти говорят, что по подсчетам на это потребуется около 5 млн грн. Однако таких средств община не имеет. В 2018 году благодаря поддержке области удалось выполнить немало наружных работ.

“С 2018 года у нас осуществлено проектирование корпуса терапевтически-неврологического отделения и детское отделение. Осуществлен капитальный ремонт кровли. Для нашей общины было выделено более 2 млн, а использовали мы — миллион триста. Крыша качественная, а мы еще и сэкономили средства государства. Также было осуществлено за счет областных средств ремонт внутренних сетей: водоснабжение, тепло и электричество”, — рассказала председатель Зачепиловской ОТГ Елена Петренко.

И с изменением областной власти финансирование вторичного звена медицины в Зачепиловке кончилось. Помещения требуют немедленного внутреннего ремонта. Елена Петренко говорит, что за помощью обращались к областным властям но получили отказ.

“Мы неоднократно обращались в областной совет. К сожалению понимания нету, потому что позиция такова — дотироваться общины уже не будут, а только инвестиции. А инвестироваться средства будут только в те общины, которые имеют потенциал развития, а у нас не видят потенциала развития. Я хочу сказать, что это не так. Мы действительно способная община, мы будем работать над тем, чтобы мы развивались и шли только вперед”, — сказала Петренко.

А вот заведения первичного звена медицины в Зачепиловке в лучшем состоянии. Их начали модернизировать в 2018 году. Тогда капитально отремонтировали кровлю за бюджетные средства, благодаря поддержке тогдашней главы области Юлии Светличной, а благодаря немецкому обществу сделали ремонт внутренних помещений и коммуникаций. Сейчас делают фасад здания. И на это деньги выделили иностранцы, а не областная администрация.

Анна Погорелая, директор КНП “Центр первичной медицинской помощи Зачепиловской поселкового совета” сказала, что: “Работа в середине вся налажена. Сейчас проводятся наружные работы. Мы очень благодарны немецкой компании, которая помогает нам в этом содействии. Все устраивает, и пациенты наши довольные также, что наш центр немного модернизируется, обновляется, будет иметь вид хороший, тепло будет, удобно, комфортно для дальнейшей работы с населением и с медицинским персоналом”.

Жители Зачепиловки все же надеются, что областная власть выделит необходимые средства, чтобы пациенты могли лечиться в нормальных условиях.

Власть и общины: мнение политического эксперта

“Пока окончательно не налажен механизм взаимодействия между региональной властью и органами местного самоуправления, а именно территориальными общинами, которые получили дополнительные существенные полномочия после реформы децентрализации. Мы находимся в переходном периоде, когда основная часть законов уже принята, а научиться пользоваться этими законами и научиться эффективно взаимодействовать между самоуправлением и региональной властью мы еще только учимся. Я знаю, что Польша, которая является родственной страной, переживала такие же примерно процессы как мы, но десять лет назад. Они до сих пор окончательно не отладили некоторые механизмы взаимодействия. Хотя фактически уже там реформа завершена. У нас мы только два — три года находимся в процессе децентрализации, поэтому, давайте говорить откровенно, мы за человеческим фактором, по квалификации по своему потенциалу еще не можем в такой короткий срок реализовать на все 100 процентов реформу децентрализации”, — считает политический эксперт Игорь Полищук.

Он отметил, что областная власть, в том числе и Харьковская ОГА, не может уходить от проблем общин.

“Так не может быть. Органы государственной власти призваны, особенно в условиях существования социального государства (а Украина по Конституции социальное государство), они не могут самоустраниться от решения социальных проблем граждан. Иначе возникает вопрос зачем они существуют. Конечно ресурс некоторый передан на места, но это не значит, что региональная власть может самоустраниться и сказать, что „мы теперь ни за что не отвечаем“. Тогда зачем вы нужны? Как вы выполняете свои обязательства, свои служебные обязанности?”, — считает эксперт.

Он отметил, что отказ выполнять социальную функцию характерный признак “временщеков”, которые таким образом демонстрируют свою неспособность выполнять свои обязанности.

Эксперт также отметил, что общины, независимо от их потенциала развития или инвестиционного потенциала не могут быть оставлены на произвол. Государство должно помогать общинам. Ведь фактически отказ государства помогать таким общинам приведет к нарушению прав и свобод людей.

Поэтому жители Зачепиловки имеют все основания обращаться в органы региональной власти и в органы центральной власти, если не прислушивается региональная, и заявлять о своих проблемах. И требовать помощи в решении этих проблем.