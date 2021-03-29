Грецький клуб зацікавився голкіпером "Динамо"

Деталі

“АЕК” вже розпочав кроки щодо придбання Бойка, який сам не проти такого розвитку подій, адже втратив роль основного голкіпера “біло-синіх”.

Бойко, контракт якого з “Динамо” розрахований до літа 2023 року, вже повідомив керівництво київського клубу про своє бажання піти.

У нинішньому сезоні досвідчений воротар провів лише два поєдинки за “Динамо” в офіційних турнірах. До повернення в “Динамо” Бойко виступав за “Бешикташ”.

Доповнення

За “АЕК” вже виступають троє українців: Олег Данченко, Євген Шахов і Дмитро Чигринський.