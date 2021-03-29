Греческий клуб заинтересовался голкипером "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко попал в сферу интересов греческого ФК "АЭК", информирует УНН со ссылкой на ресурс "Sporx".
Детали
“АЭК” уже начал шаги по приобретению Бойко, который сам не против такого развития событий, ведь потерял роль основного голкипера “бело-синих”.
Бойко, контракт которого с “Динамо” рассчитан до лета 2023 года, уже сообщил руководству киевского клуба о своем желании уйти.
В нынешнем сезоне опытный вратарь провел всего два матча за “Динамо” в официальных турнирах. До возвращения в “Динамо” Бойко выступал за “Бешикташ”.
Дополнение
За “АЭК” уже выступают трое украинский Олег Данченко, Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.