Греческий клуб заинтересовался голкипером "Динамо"

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 11938 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 23253 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191154 просмотра

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2 марта, 18:35 • 276099 просмотра

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко попал в сферу интересов греческого ФК "АЭК", информирует УНН со ссылкой на ресурс "Sporx".

Детали

“АЭК” уже начал шаги по приобретению Бойко, который сам не против такого развития событий, ведь потерял роль основного голкипера “бело-синих”.

Бойко, контракт которого с “Динамо” рассчитан до лета 2023 года, уже сообщил руководству киевского клуба о своем желании уйти.

В нынешнем сезоне опытный вратарь провел всего два матча за “Динамо” в официальных турнирах. До возвращения в “Динамо” Бойко выступал за “Бешикташ”.

Дополнение

За “АЭК” уже выступают трое украинский Олег Данченко, Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.

Украинские Национальные Новости

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