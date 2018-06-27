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Греція зажадала від Великої Британії повернення мармуру Парфенона

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас провів зустріч зі своєю британською колегою Терезою Мей і зажадав повернення мармуру Парфенона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.

Так, Ціпрас заявив, що це має моральне значення для Греції.

"Мармур належить до світової культурної спадщини, але їх природне місце знаходиться на Парфеноні (на Акрополі в Афінах)", - заявив Ціпрас.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про запуск національної лотереї, кошти від якої підуть на відновлення пам'яток архітектури. В цілому, мова йде про реставрацію понад 250 об'єктів, в тому числі - будинки письменника, поета і громадського діяча Еме Сезера, замку в Бургундії, акведука в Оверні і багатьох інших. Президент країни розраховує, що проект принесе бюджету держави мільйони євро, а гравцям лотереї - хороші грошові виграші.

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