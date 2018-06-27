Греція зажадала від Великої Британії повернення мармуру Парфенона

Так, Ціпрас заявив, що це має моральне значення для Греції.



"Мармур належить до світової культурної спадщини, але їх природне місце знаходиться на Парфеноні (на Акрополі в Афінах)", - заявив Ціпрас.



Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про запуск національної лотереї, кошти від якої підуть на відновлення пам'яток архітектури. В цілому, мова йде про реставрацію понад 250 об'єктів, в тому числі - будинки письменника, поета і громадського діяча Еме Сезера, замку в Бургундії, акведука в Оверні і багатьох інших. Президент країни розраховує, що проект принесе бюджету держави мільйони євро, а гравцям лотереї - хороші грошові виграші.



