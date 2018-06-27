Греция потребовала от Великобритании вернуть мрамор Парфенона

Так, Ципрас заявил, что это имеет моральное значение для Греции.



"Мрамор принадлежит мировому культурному наследию, но их естественное место находится на Парфеноне (на Акрополе в Афинах)", - заявил Ципрас.



Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о запуске национальной лотереи, средства от которой пойдут на восстановление памятников архитектуры. В целом, речь идет о реставрации более 250 объектов, в том числе - дома писателя, поэта и общественного деятеля Эме Сезера, замка в Бургундии, акведука в Оверни и многих других. Президент страны рассчитывает, что проект принесет бюджету государства миллионы евро, а игрокам лотереи - хорошие денежные выигрыши.



