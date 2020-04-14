Гренландія стала першим місцем на Землі, де вилікувалися всі хворі на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Гренландії, яка є автономією в складі Королівства Данія, загалом було зафіксовано 11 випадків захворювання на COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. Наразі всі хворі повністю одужали, передає УНН із посиланням на Worldometer.
Крім того, в Гренландії не було зареєстровано жодного смертельного випадку.
За даними ресурсу, випадки захворювання були виявлені з середини березня до початку квітня у столиці автономії - місті Нуук.
З 4 квітня на острові не було виявлено жодного нового випадку. Згідно місцевому виданню High North News, у зв'язку з тим, що всі хворі одужали, прем'єр-міністр Кім Кільсе оголосив, що влада планує поступове відкриття столиці автономії і зняття карантину.
Зазначається, що понад 900 чоловік пройшли тест на COVID-19 у Гренландії з тих пір, як був виявлений перший випадок зараження.
Як повідомлялося в УНН, в Данії почали послаблювати карантин: після Пасхи запрацюють початкові школи і дитячі садки.