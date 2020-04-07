В Дании начали ослаблять карантин: после Пасхи заработают начальные школы и детские сады
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Дании начнут работать детские сады и начальные школы уже через неделю - с 15 апреля. Однако бары, парикмахерские и торговые центры все еще останутся закрытыми. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает УНН со ссылкой на DW.
"Фредериксен объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии заболевания COVID-19, которое вызывается коронавирусом SARS-CoV-2. Так, детские сады и начальные школы возобновят работу уже с 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая", - пишут в издании.
Однако бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока останутся закрытыми. Кроме того, жителям королевства как и раньше - запрещено собираться группами более 10 человек.
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"Повседневная жизнь пока не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще много месяцев с большим числом ограничений", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
По официальным данным, в Дании (включая автономии - Фарерские острова и Гренландию), по состоянию на вечер 6 апреля, обнаружено более 4800 заражений коронавирусом и 187 смертей.
Напомним, что правительство Чехии облегчило некоторые правила, введенные для борьбы с COVID-19. Открываются некоторые магазины, а люди смогут заниматься спортом на улицах без масок.