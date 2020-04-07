В Дании начали ослаблять карантин: после Пасхи заработают начальные школы и детские сады

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Дании начнут работать детские сады и начальные школы уже через неделю - с 15 апреля. Однако бары, парикмахерские и торговые центры все еще останутся закрытыми. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает УНН со ссылкой на DW.